В Китае школьнику по ошибке удалили жизненно важные органы во время операции

07 ноября 2025, 18:03

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В Китае 14-летний школьник по имени Сяо Е стал инвалидом из-за роковой врачебной ошибки. Как сообщает портал Mothership, во время четырнадцатичасовой операции хирурги по ошибке удалили подростку практически все основные органы пищеварительной системы.