В Китае школьнику по ошибке удалили жизненно важные органы во время операции
В Китае 14-летний школьник по имени Сяо Е стал инвалидом из-за роковой врачебной ошибки. Как сообщает портал Mothership, во время четырнадцатичасовой операции хирурги по ошибке удалили подростку практически все основные органы пищеварительной системы.
В 2023 году мальчик получил травму от другого ребенка. Врачи диагностировали у него гематому и срочно провели операцию. Хирурги несколько раз выходили к родителям, сообщая, что обнаружили опухоль и внутреннее кровотечение. Родителям пострадавшего пришлось подписать четыре согласия на дополнительные процедуры.
После операции семья узнала, что желудочно-кишечный тракт мальчика фактически не функционирует. Сейчас он живет на внутривенном питании и полностью прикован к постели. Медицинская комиссия признала вину больницы и выплатила родителям компенсацию в размере около 28 тысяч долларов. Однако, по их словам, этих средств недостаточно для постоянного ухода за ребенком и его медицинской поддержки.
