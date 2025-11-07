Мать четвертых детей застрелили из-за того, что она перепутала адрес

07 ноября 2025, 16:47

В США мать четверых детей застрелили из-за того, что она перепутала адрес

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В американском городе Уайтстаун 32-летнюю Марию Флоринду Риос Перес де Веласкес застрелили из-за того, что она перепутала адрес дома, который пришла убирать. Об этом сообщает People.