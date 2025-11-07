Мать четвертых детей застрелили из-за того, что она перепутала адрес
В США мать четверых детей застрелили из-за того, что она перепутала адрес
В американском городе Уайтстаун 32-летнюю Марию Флоринду Риос Перес де Веласкес застрелили из-за того, что она перепутала адрес дома, который пришла убирать. Об этом сообщает People.
Трагедия случилась утром 5 ноября, когда Мария и её супруг прибыли на работу. Женщина попыталась открыть ключом не ту дверь, и в этот момент раздался выстрел. По словам близких, она упала в объятия мужа, и ее жизнь оборвалась на месте.
Мария работала уборщицей и воспитывала четверых детей в возрасте от года до семнадцати лет. Следственные мероприятия продолжаются, личность стрелявшего пока не установлена.
Читайте также: