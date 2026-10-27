Легковушка разворотила припаркованные машины

27 октября 2026, 12:38

На Алтае легковушка протаранила парковку, ДТП сняли на видео

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В рабочем поселке Алтайского края произошло ДТП: легковой автомобиль на большой скорости врезался в припаркованные машины. Инцидент попал на видео, опубликованное Telegram-каналом «Инцидент Барнаул».