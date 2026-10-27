Достижения.рф

Легковушка разворотила припаркованные машины

На Алтае легковушка протаранила парковку, ДТП сняли на видео
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В рабочем поселке Алтайского края произошло ДТП: легковой автомобиль на большой скорости врезался в припаркованные машины. Инцидент попал на видео, опубликованное Telegram-каналом «Инцидент Барнаул».



На кадрах видно, как автомобиль движется по дороге и сталкивается с припаркованными транспортными средствами. Судя по записи, помимо машины виновника аварии повреждены четыре автомобиля.

Последствия ДТП также попали на видео: у пострадавших машин раздроблены бамперы, смяты кузова, вывернуты колеса, у некоторых выбиты стекла. По проезжей части разлетелись автомобильные детали.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Как сообщается, за рулем находилась девушка со стажем вождения три месяца. Информация о пострадавших и точном количестве поврежденных автомобилей уточняется.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0