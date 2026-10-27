Легковушка разворотила припаркованные машины
В рабочем поселке Алтайского края произошло ДТП: легковой автомобиль на большой скорости врезался в припаркованные машины. Инцидент попал на видео, опубликованное Telegram-каналом «Инцидент Барнаул».
На кадрах видно, как автомобиль движется по дороге и сталкивается с припаркованными транспортными средствами. Судя по записи, помимо машины виновника аварии повреждены четыре автомобиля.
Последствия ДТП также попали на видео: у пострадавших машин раздроблены бамперы, смяты кузова, вывернуты колеса, у некоторых выбиты стекла. По проезжей части разлетелись автомобильные детали.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Как сообщается, за рулем находилась девушка со стажем вождения три месяца. Информация о пострадавших и точном количестве поврежденных автомобилей уточняется.
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