В Москве на МКАД грузовик опрокинулся после ДТП и перекрыл движение
В Москве на МКАД опрокинулся грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».
Отмечается, что грузовой автомобиль перевернулся после дорожно-транспортного происшествия на внешней стороне 44-го километра МКАД. В момент аварии машина упала на бок и перекрыла одну полосу движения.
Из-за этого водители на этом участке дороги столкнулись с затруднением проезда. На место происшествия приехали оперативные службы города. Специалисты работают на месте аварии и выясняют обстоятельства ДТП. Информация о пострадавших на текущий момент не поступала.
До этого сообщалось об инциденте в Северобайкальске. Там женщина за рулём ВАЗа сбила трёх пешеходов на зебре.
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