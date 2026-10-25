Под Калининградом водитель и два пассажира пострадали в ДТП
Водитель и два пассажира, включая несовершеннолетнего, пострадали в ДТП на автодороге «Калининград — Полесск». Об этом сообщает Госавтоинспекция Калининградской области.
По предварительным сведениям, человек 1980 года рождения за рулём автомобиля Mazda на регулируемом перекрёстке при повороте налево не уступил дорогу Renault, который двигался во встречном направлении прямо.
В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель и два пассажира французской машины, один из пассажиров — несовершеннолетний 10 лет. Сейчас проводятся необходимые процессуальные мероприятия, специалисты устанавливают все детали аварии.
До этого сообщалось об инциденте в Челябинской области. Там рейсовый автобус с 42 детьми попал в массовое ДТП.
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