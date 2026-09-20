В Москве силовики сорвали бесплатный концерт в честь открытия клуба на Покровке
В Москве силовики сорвали концерт рэпера Madk1d (настоящее имя — Марк Серков) в клубе «Место Место» на Покровке. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на слова очевидцев и музыканта.
Выступление должно было начаться вчера в 23:59 по московскому времени и стать бесплатным в рамках открытия клуба. Из-за этого к заведению пришли многочисленные поклонники.
Однако около 23:00 к клубу также приехало несколько полицейских машин. Заведение оцепили, посетителей, которые уже находились внутри, вывели на улицу, а ко входу подогнали автозаки. По предварительным сведениям, несколько человек задержали и, предположительно, увезли в отделение. Точные причины появления силовиков пока неизвестны.
Рэпер Madk1d подтвердил в личных соцсетях, что концерта не будет. Исполнитель уточнил, что мероприятие отменили по не зависящим от него причинам.
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