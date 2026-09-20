В Москве силовики сорвали бесплатный концерт в честь открытия клуба на Покровке

20 сентября 2026, 00:19

SHOT: Силовики не дали провести концерт рэпера Madk1d в московском клубе на Покровке

Фото: iStock/nd3000

В Москве силовики сорвали концерт рэпера Madk1d (настоящее имя — Марк Серков) в клубе «Место Место» на Покровке. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на слова очевидцев и музыканта.