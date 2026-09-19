«Было так стыдно»: Шэрон Стоун вспомнила продажу своего белья
Шэрон Стоун рассказала, почему стала забирать одежду со съёмок
Шэрон Стоун поделилась неприятным воспоминанием из начала своей карьеры. Об этом сообщает Variety.
В 1980-х актриса обнаружила возле съёмочной площадки телесериала импровизированную распродажу, где среди прочего продавали её нижнее бельё, оставшееся после работы над проектом.
«Я вышла и увидела, что мои трусы и бюстгальтеры лежат на раскладном пластиковом столе и продаются. Мне было так стыдно — это ужасно унизительно для женщины», — рассказала Стоун.После этого случая актриса решила изменить подход к своим контрактам и стала настаивать на пункте, который позволял ей забирать собственную одежду после завершения съёмок.
Поначалу коллеги и представители индустрии не понимали, зачем Стоун это нужно. По словам актрисы, кто-то даже с удивлением спросил, не стала ли она «какой-то собирательницей». Однако Шэрон не отказалась от своей позиции и продолжила добиваться соответствующего пункта в договорах.
Составить такую формулировку ей помогла покойная Кэрри Фишер. Актриса, в свою очередь, переняла этот опыт у своей матери — легендарной Дебби Рейнольдс.