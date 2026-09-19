«Было так стыдно»: Шэрон Стоун вспомнила продажу своего белья

19 сентября 2026, 19:14

Шэрон Стоун рассказала, почему стала забирать одежду со съёмок

Шэрон Стоун (Фото: Instagram* / @sharonstone)

Шэрон Стоун поделилась неприятным воспоминанием из начала своей карьеры. Об этом сообщает Variety.





В 1980-х актриса обнаружила возле съёмочной площадки телесериала импровизированную распродажу, где среди прочего продавали её нижнее бельё, оставшееся после работы над проектом.





«Я вышла и увидела, что мои трусы и бюстгальтеры лежат на раскладном пластиковом столе и продаются. Мне было так стыдно — это ужасно унизительно для женщины», — рассказала Стоун.