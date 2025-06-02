Легковушка влетела в фонтан в центре подмосковного Ступино – фото

Фото: iStock/maxim4e4ek

Легковой автомобиль въехал в фонтан в центре подмосковного Ступино. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Очевидцы рассказали, что водитель Toyota Camry на огромной скорости пронёсся по пешеходной дороге прямо около администрации города. После этого автомобиль подскочил на небольшом выступе и врезался в фонтан.

В этот момент на улице было много людей. Предварительно отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.

Водителя забрали врачи скорой помощи. Отмечается, что он уже успел дать показания полиции.

В настоящее время правоохранителями выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Анастасия Чинкова

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