Легковушка влетела в толпу на тротуаре и протащила одного из пешеходов несколько метров

17 сентября 2025, 13:49

В Мурино столкнулись два автомобиля, пострадали три человека

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Ленинградской области произошло серьёзное ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».