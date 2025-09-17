Легковушка влетела в толпу на тротуаре и протащила одного из пешеходов несколько метров
В Ленинградской области произошло серьёзное ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».
Отмечается, что в городе Мурино чёрный Kia вылетел на одноимённую улицу с второстепенной Пейзажной улицы и получил боковой удар от другой иномарки. От столкновения второй автомобиль вылетел на тротуар, где сбил женщину, девочку около пяти лет и мальчика-подростка 12 лет.
Автомобиль протащил одного из пешеходов несколько метров по тротуару. Пострадавших оперативно доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.
По предварительным данным, чёрная Kia выехала с односторонней полосы, что и стало причиной столкновения. На данный момент официальная информация о происшествии от правоохранительных органов не поступала.
