Легковушка влетела в толпу на тротуаре и протащила одного из пешеходов несколько метров

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Ленинградской области произошло серьёзное ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».



Отмечается, что в городе Мурино чёрный Kia вылетел на одноимённую улицу с второстепенной Пейзажной улицы и получил боковой удар от другой иномарки. От столкновения второй автомобиль вылетел на тротуар, где сбил женщину, девочку около пяти лет и мальчика-подростка 12 лет.

Автомобиль протащил одного из пешеходов несколько метров по тротуару. Пострадавших оперативно доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

По предварительным данным, чёрная Kia выехала с односторонней полосы, что и стало причиной столкновения. На данный момент официальная информация о происшествии от правоохранительных органов не поступала.

