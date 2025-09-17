Достижения.рф

В Наро-Фоминске взорвали автомобиль

BAZA: в Наро-Фоминске взорвали автомобиль «Субару»
В Наро‑Фоминске подорвали автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



По предварительным данным, в «Субару» сработало взрывное устройство. Его тротиловый эквивалент оценили примерно в 300 граммов.

Подписчики и очевидцы сообщили журналистам, что машина могла принадлежать мужчине, связанному с военным или силовым ведомством. По их словам, владелец не пострадал.

