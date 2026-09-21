Легковушку разворотило в смертельном ДТП с автобусом ПАЗ и грузовиком на Урале
На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган произошло ДТП с участием школьного автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
По предварительным данным, авария произошла возле Каменска-Уральского. Автомобиль «Лада Ларгус» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ. В момент аварии детей в автобусе не было.
После удара автобус отбросило на грузовик, двигавшийся следом. В «Ладе» находились четыре человека, выжил только один пассажир.
На опубликованных кадрах видно, что легковой автомобиль получил серьезные повреждения, его детали разбросало по проезжей части. На месте работают медики, они оказывают помощь пострадавшему. Водители автобуса и грузовика не пострадали.
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