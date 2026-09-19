В Подмосковье Infiniti протаранил автобус с людьми и скрылся с места ДТП
В Балашихе после столкновения автомобиля Infiniti с автобусом пострадали четыре человека. Об этом сообщает ГУ МВД по Московской области.
Авария произошла 19 сентября около 12:00 мск на 20-м километре автодороги М-7 «Волга» в сторону Москвы. По предварительным сведениям, гражданин за рулём легкового автомобиля Infiniti совершил попутное столкновение с автобусом марки «ЛиАЗ», после чего скрылся с места происшествия.
В результате ДТП четыре человека, в том числе ребёнок, обратились за медицинской помощью. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии и принимают меры к задержанию правонарушителя.
Ранее сообщалось об аварии в центре Москвы. Там «Мерседес» насмерть сбил пешехода, который выбежал на дорогу.
Читайте также: