В Подмосковье Infiniti протаранил автобус с людьми и скрылся с места ДТП

19 сентября 2026, 18:52

На трассе в Балашихе Infiniti столкнулся с автобусом, пострадали четыре человека

Фото: Istock/Vera Tikhonova

В Балашихе после столкновения автомобиля Infiniti с автобусом пострадали четыре человека. Об этом сообщает ГУ МВД по Московской области.