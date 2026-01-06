«Полное погружение»: В Москве силовики накрыли «голую» новогоднюю Ёлку
Вечером 5 января в московском баре Night Tran полиция прервала показ новогодней постановки «НеДетская Ёлка 6». Об этом информирует Telegram-канал «Москва сейчас».
Установлено, что актёры в голом виде планировали вовлечь зрителей в действие, включая раздевание гостей. Билет на мероприятие стоил от двух до пяти тысяч рублей.
Правоохранители задержали семь человек по подозрению в организации события. Как сообщают источники, задержанных могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство. При этом один из фигурантов находился в стране без законных оснований.
Спектакль поставил Московский концептуальный театр режиссёра Кирилла Ганина, который известен постановками с элементами эротики. В России ЛГБТ*-движение признали экстремистским и запретили.
