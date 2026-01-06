«Полное погружение»: В Москве силовики накрыли «голую» новогоднюю Ёлку

06 января 2026, 10:34

В московском баре полиция прервала показ эротической постановки «НеДетская Ёлка»

Фото: Istock/Oleg Elagin

Вечером 5 января в московском баре Night Tran полиция прервала показ новогодней постановки «НеДетская Ёлка 6». Об этом информирует Telegram-канал «Москва сейчас».