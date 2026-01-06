Туристу разрезало голову на горнолыжном курорте на Сахалине
Туристу разрезало голову на горнолыжном курорте на Сахалине. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Мужчина катался на горных лыжах без шлема. Во время спуска он столкнулся с другом, который случайно повредил его голову кантами лыж.
Пострадавшего с ранами и кровотечением быстро доставили в медпункт для оказания первой помощи. Его жизни больше ничего не угрожает. Он восстанавливается и обещает впредь соблюдать правила безопасности, надевая шлем при катании.
