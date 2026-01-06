Под Петербургом пьяный стрелок расстрелял «скорую» из охотничьего ружья
В Ленинградской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения обстрелял машину скорой помощи. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошёл 5 января в деревне Коваши Ломоносовского района. Установлено, что 52-летний местный житель вместе с друзьями вызвал медиков. Когда бригада скорой помощи прибыла на вызов, мужчина встретил врачей с охотничьим ружьём и открыл стрельбу по спецавтомобилю. Медики успели покинуть салон машины и не получили травм.
После нападения злоумышленник скрылся в лесу, взяв с собой два ружья — КО-38 и ИЖ-4. Сотрудники СОБР вскоре нашли и задержали его. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Сейчас решают вопрос об аннулировании у гражданина разрешения на хранение и ношение оружия.
