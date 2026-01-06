Под Петербургом пьяный стрелок расстрелял «скорую» из охотничьего ружья

06 января 2026, 09:09

В Ленобласти мужчина обстрелял машину скорой помощи из охотничьего ружья

Фото: Istock/IndiaUniform

В Ленинградской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения обстрелял машину скорой помощи. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.