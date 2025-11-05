Легковушку занесло под фуру в Курганской области
На 329-м километре федеральной трассы Екатеринбург-Курган-Шадринск в Курганской области произошло смертельное ДТП. Как пишет URA.RU, при обгоне легковой автомобиль занесло под встречный грузовик.
По данным Госавтоинспекции, водитель «Лады Гранты», движущийся со стороны Екатеринбурга, при выполнении маневра потерял управление и столкнулся со встречным «ДАФом». От удара «Ладу» отбросило на попутный «Шевроле Круз».
В результате аварии 34-летний водитель «Гранты» скончался на месте, сообщил начальник отделения ГИБДД ОМВД России «Кетовский» Иван Эберляин.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.
