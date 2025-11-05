Легковушку занесло под фуру в Курганской области

05 ноября 2025, 22:17

«Лада Гранта» врезалась в фуру в Курганской области, водитель погиб

Фото: istockphoto/JTeivans

На 329-м километре федеральной трассы Екатеринбург-Курган-Шадринск в Курганской области произошло смертельное ДТП. Как пишет URA.RU, при обгоне легковой автомобиль занесло под встречный грузовик.