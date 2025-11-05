В Петербурге организовали проверку после ДТП с полицейской машиной
Следователи организовали проверку по факту крупного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля ДПС в Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По предварительным данным, вечером 4 ноября водитель легкового автомобиля не справился с управлением на Политехнической улице и выехал на встречную полосу. Машина сначала столкнулась с полицейским автомобилем, а затем врезалась в трамвай.
В результате аварии пострадали два водителя – участники столкновения. Их доставили в больницу, где им оказывается медицинская помощь.
Следователи и эксперты устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится проверка технического состояния транспорта и дорожных условий.
