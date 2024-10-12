«Лекарства не помогают»: о массовом отравлении зефиром из «ВкусВилла» сообщают пользователи

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Сотни людей пожаловались на сильное отравление зефиром «Классический» в магазине «ВкусВилл». После его употребления у них возникли боли в животе, диарея и тошнота. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Пострадавшие отправили в магазин жалобу, на что получили ответ с заболеваниями и рекомендацию обратиться к врачу, сообщает канал «Mash». В конце письма представители «ВкусВилла» заявили о хорошем качестве совей продукции.
Пользователи пишут, что даже лекарства не помогают унять боль. Многие предполагают, что причиной отравления стал мальтит — спирт, получаемый из крахмала, который используется в качестве сахарозаменителя. Это вещество может выступить как слабительное. Оно не рекомендуется детям, подросткам и беременным.
Что на самом деле стало причиной массового отравления, установит экспертиза.
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Пользователи пишут, что даже лекарства не помогают унять боль. Многие предполагают, что причиной отравления стал мальтит — спирт, получаемый из крахмала, который используется в качестве сахарозаменителя. Это вещество может выступить как слабительное. Оно не рекомендуется детям, подросткам и беременным.
Что на самом деле стало причиной массового отравления, установит экспертиза.
Читайте также:
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Лия Мурадьян