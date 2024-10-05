Под Саратовом родители накачали детей антидепрессантами, чтобы отдохнуть

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В Саратовской области четверо детей отравились неизвестным веществом. По одной из версий, взрослые дали им антидепрессанты, чтобы те не шумели и не мешали им отдыхать, пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в пятницу вечером в Вольске госпитализировали двух братьев пяти и девяти лет и их семилетнюю сестру. Все они поступили в больницу с признаками сильного отравления, предположительно, лекарственными средствами. Чуть позднее стало плохо 13-летней девочке из другой семьи.
Выяснилось, что вечером семья с тремя детьми пришла в гости к своим знакомым в селе Барановка. Дети играли и сильно шумели. И тут рассматриваются две версии произошедшего. Либо взрослые, дабы успокоить отпрысков, дали им успокоительное. Либо же они приняли препарат от кашля. После этого дети пожаловались на ухудшение состояния.
Также в настоящее время проводится проверка еды, которую в этот вечер ели все отравившиеся дети.
Врачам удалось стабилизировать состояние всех пострадавших. Однако семилетнюю девочку пришлось перевезти в больницу Саратова.
Сейчас с родителями беседуют сотрудники полиции.
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Выяснилось, что вечером семья с тремя детьми пришла в гости к своим знакомым в селе Барановка. Дети играли и сильно шумели. И тут рассматриваются две версии произошедшего. Либо взрослые, дабы успокоить отпрысков, дали им успокоительное. Либо же они приняли препарат от кашля. После этого дети пожаловались на ухудшение состояния.
Также в настоящее время проводится проверка еды, которую в этот вечер ели все отравившиеся дети.
Врачам удалось стабилизировать состояние всех пострадавших. Однако семилетнюю девочку пришлось перевезти в больницу Саратова.
Сейчас с родителями беседуют сотрудники полиции.
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Анастасия Чинкова