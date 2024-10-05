В Якутии отравились около 30 учеников спортивной школы

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В Якутии 29 детей отравились в спортивной школе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Отмечается, что инцидент произошёл в Мегино-Кангаласском районе республики. В общей сложности пострадали 29 детей, из которых 25-ти потребовалась госпитализация в инфекционное отделение, а ещё четыре проходят амбулаторное лечение.
В настоящее время врачи оценивают состояние детей как стабильное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В Минздраве добавили, что при получении первых вызовов в Мегино-Кангаласской центрально районной больнице сразу развернули дополнительные койки. В лечебном учреждении есть все необходимые для восстановления детей препараты.
Также в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о санитарно-эпидемиологическом расследовании в пищеблоке спортивной школы. Сейчас он закрыт, а учебный процесс в заведении переведён на дистанционный формат.
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В настоящее время врачи оценивают состояние детей как стабильное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В Минздраве добавили, что при получении первых вызовов в Мегино-Кангаласской центрально районной больнице сразу развернули дополнительные койки. В лечебном учреждении есть все необходимые для восстановления детей препараты.
Также в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о санитарно-эпидемиологическом расследовании в пищеблоке спортивной школы. Сейчас он закрыт, а учебный процесс в заведении переведён на дистанционный формат.
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Анастасия Чинкова