Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Якутии отравились около 30 учеников спортивной школы

В Якутии отравились около 30 учеников спортивной школы

В Якутии до 29 человек выросло число отравившихся в спортивной школе
05 октября 2024, 13:06
Фото: iStock/sudok1

Фото: iStock/sudok1

В Якутии 29 детей отравились в спортивной школе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Отмечается, что инцидент произошёл в Мегино-Кангаласском районе республики. В общей сложности пострадали 29 детей, из которых 25-ти потребовалась госпитализация в инфекционное отделение, а ещё четыре проходят амбулаторное лечение.

В настоящее время врачи оценивают состояние детей как стабильное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.



В Минздраве добавили, что при получении первых вызовов в Мегино-Кангаласской центрально районной больнице сразу развернули дополнительные койки. В лечебном учреждении есть все необходимые для восстановления детей препараты.

Также в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о санитарно-эпидемиологическом расследовании в пищеблоке спортивной школы. Сейчас он закрыт, а учебный процесс в заведении переведён на дистанционный формат.

Читайте также:

Умерших от отравления детей похоронили в Красноярском крае

Около 20 человек отравились в столовой социального центра в Москве

Раскрыто число пострадавших в ходе массового отравления на избирательных участках Петербурга
#якутия
#отравление
#дети
#школа
#госпитализация
#проверка
Экипированная украинская диверсантка пыталась прорваться в Россию из Эстонии
Украинская диверсантка пыталась прорваться в Россию через границу из Эстонии
05 октября 2024, 12:58

Фото: istockphoto/kodda

Экипированную 18-летнюю девушку из Украины поймали в ночном лесу, когда та пыталась прорваться в Россию через границу из Эстонии. При себе у предполагаемой диверсантки, были средства для поджогов, кусачки для проволоки и средства для выживания.
При себе у девушки были ножи, бутылка с бензином, арматурные ножницы, плоскогубцы, фонарик, газовая горелка и рабочие перчатки. Как сообщает канал SHOT, на допросе задержанная заявила, что является гражданкой Украины, но никакие документы не предъявила.

Попытку незаконно пересечь российскую границу, 18-летняя украинка объяснила личным мотивом. Девушку задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области. За незаконное пересечение государственной границы возбудили уголовное дело. Истинные мотивы и детали преступления еще предстоит выяснить.

Читайте также:

В Петербурге женщина зарезала мужа и месяц жила с его трупом

Напавший на полицейского в Москве голландец может получить до 10 лет тюрьмы

Редактора подмосковного новостного портала объявили в розыск
#уголовное фсб
#документы
#сотрудники
#рф
#эстония
#украина
#граница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге женщина зарезала мужа и месяц жила с его трупом
В Петербурге женщина зарезала любовника и месяц жила с его трупом
05 октября 2024, 11:29

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Тяжкое преступление с последующими жуткими событиями произошло на севере Петербурга, на проспекте Народного Ополчения. Там 40-летняя Екатерина зарезала 35-летнего гражданского мужа и еще месяц жила с его трупом.
Любовница убила приятеля восемью ударами ножа. Когда мужчина скончался, Екатерина продолжала жить с трупом в квартире еще около месяца. Соседи видели, как она выходила и возвращалась в квартиру. Когда сильный трупный запах распространился по всему дому, убийца сбежала. Неладно заподозрили соседи, когда не смогли достучаться до хозяйки квартиры, откуда исходил ужасный запах.

Когда запах разложения распространился по всему подъезду, соседи вызвали полицию и позвонили родственникам женщины. Вскрывшие дверь стражи порядка обнаружили тело, на котором нашли восемь ножевых ранений. Экспертиза подтвердила, что мужчина умер около месяца назад. А хозяйка помещения успела сбежать.

Как сообщили в ГСУ СК России по Петербургу, тело мужчины лежало в диване.

Позже выяснилось, что Екатерина имеет судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, за что несколько лет находилась в психиатрической лечебнице. Вышла женщина в 2016 году, после чего обязана была наблюдаться у психиатра.

Уголовное дело возбудили по статье «убийство», женщину с диагнозом объявили в розыск.

Читайте также:

Прокуратура проверит сообщения о массовой гибели животных в Псковской области

В Подмосковье машина сбила женщину с коляской на переходе

В Москве задержали мигрантов за осквернение памятника Героям Великой Отечественной войны
#убийство
#дело
#уголовное дело
#розыск
#женщины
#соседи
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Алтайском крае прорвало дамбу, разрушена дорога
В Алтайском крае устраняют последствия прорва дамбы
05 октября 2024, 09:59

Фото: iStock/nkurtzman

В Алтайском крае устраняют последствия прорва дамбы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Шелаболихинского района.
Отмечается, что в населённом пункте Шелаболиха, в 85 километрах от Барнаула, прорвало дамбу, в результате чего была разрушена дорога, соединяющая две части села. Вода вышла в русло реки, которая разделяет Шелаболиху.

Транспортное сообщение с другими населёнными пунктами не нарушено, угрозы инфраструктуре нет.

В настоящее время на месте происшествия работают все необходимые службы, которые исследуют территорию для дальнейшей оценки ущерба и разработки мер по ликвидации прорыва дамбы.

Глава местной администрации Александр Шушунов назвал предварительной причиной произошедшего очень дождливое лето, из-за которого в водоёме накопился большой объём воды.

МЧС России пока не прокомментировало произошедшее.

Читайте также:

В Дальнереченске прорвало дамбу

Жительница Карелии раскрыла подробности о прорыве плотины

В Челябинской области затопило поселок в результате прорыва дамбы
#алтайский край
#дамба
#вода
#реки
#мчс
#дорога
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Напавший на полицейского в Москве голландец может получить до 10 лет тюрьмы
05 октября 2024, 09:06

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Гражданин Нидерландов Харри Йоханес Ван Вурден, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудника полиции, помещён под стражу. Такое решение принял Таганский районный суд города Москвы.
О происшествии стало известно 4 октября, напоминает РИА Новости. Голландец ударил по лицу сотрудника полиции, который сделал ему замечание за сбитый дорожный знак. Инцидент произошёл неподалёку от станции «Смоленская» Московского метрополитена.

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ван Вурдена избрана на дав месяца. То есть он останется под арестом как минимум до 3 декабря. Гражданину Королевства Нидерланды предъявлено обвинение по части 2 статьи 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальная санкция, предусмотренная этой статьёй, составляет до десяти лет лишения свободы.

Читайте также:

В Москве задержали мигрантов за осквернение памятника Героям Великой Отечественной войны

В России вынесли приговор воюющему на стороне ВСУ американскому наёмнику

В Германии украинец в женском туалете избил подтяжками по лицу полицейскую
#ук
#обвинение
#инцидент
#станции
#новости
#нидерланды
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
При атаке ВСУ на Воронежскую область пострадал мужчина
Губернатор Воронежской области Гусев: при ударе БПЛА ВСУ ранен мужчина
05 октября 2024, 04:58

Фото: istockphoto/NiseriN

Один человек пострадал в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рабочее предпритятие в Воронежской области. Об инциденте сообщил губернатор области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Мужчина получил осколочное ранение руки.

В ночь на субботу, 5 октября, украинские беспилотники атаковали несколько предприятий, производящих гражданскую продукцию в Воронеже. Позднее на одном из этих предприятий возник пожар.

По словам Гусева, ранее несколько беспилотников были перехвачены и подавлены в регионе силами подразделений ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Читайте также:

Гладков: при атаке БПЛА ВСУ на грузовики под Белгородом погиб один человек

В Минобороны доложили последнюю ситуацию в Курской области

Польша не смогла сформировать украинский легион из-за отсутствия желающих
#губернатор
#воронежская область
#бпла
#предприятие
#всу
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
БПЛА атаковал белгородское предприятие
Гладков: на белгородском предприятии произошла детонация БПЛА
05 октября 2024, 00:46

Фото: istockphoto/NiseriN

Беспилотник атаковал село в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, атаке подверглись предприятия в селе Песчанка, в результате взрыва дрона частично обрушился угол одного из зданий. Также возник пожар, но в настоящее время он потушен.

Гладков добавил, что повреждены фасад и окна соседнего здания. Также разбиты окна жилого дома. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль, ехавший по трассе в Белгородской области. Двое мужчин получили баротравмы, их доставили в областную клиническую больницу.

Читайте также:

Гладков: При атаке БПЛА ВСУ в Новой Таволжанке ранены семь человек

Рядом с ЗАЭС сбили украинский БПЛА

Над Орловской областью сбили вражеский беспилотник
#вячеслав гладков
#губернатор
#белгородская область
#бпла
#автомобиль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье машина сбила женщину с коляской на переходе
05 октября 2024, 00:10

Фото: istockphoto.com / Chalabala

В подмосковном Орехово-Жиево автомобиль сбил женщину с коляской, в которой находился ее годовалый ребенок. Об инциденте сообщил региональный центр МВД России в Telegram-канале. Авария произошла в пятницу, 4 октября, возле одного из домов на улице Ленина. По предварительной информации, водитель 1972 года рождения сбил женщину 1988 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу с коляской. В результате аварии пострадал ребенок, который был доставлен в медицинское учреждение.
Авария произошла в пятницу, 4 октября, возле одного из домов на улице Ленина. По предварительной информации, водитель 1972 года рождения сбил женщину 1988 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу с коляской.

В результате ДТП пострадал ребенок, который был доставлен в медицинское учреждение.

Читайте также:

В страшном ДТП под Самарой погибли три человека, включая ребёнка

Крупное ДТП с автобусом под Белгородом: есть погибшие

В массовом ДТП на КАД в Петербурге погибла беременная женщина
#дтп
#авария
#орехово-зуево
#автомобиль
#ребёнок
#мвд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Прокуратура проверит сообщения о массовой гибели животных в Псковской области
Прокуратура проведет проверку сообщений о гибели животных в Псковской области
04 октября 2024, 23:40

Фото: istockphoto/joseh51camera

Прокуратура проверит сообщения о массовой гибели собак и кошек в городе Остров Псковской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
В прокуратуре пообещали выяснить все обстоятельства дела в ближайшее время.

«По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», – сообщается в заявлении.

Псковское агентство информации со ссылкой на местных жителей сообщило, что с конца сентября в одном из дворов города Остров были обнаружены трупы пяти бездомных собак. Также сообщается, что погибли две домашние собаки и два дворовых кота.

Читайте также:

Подмосковные спасатели сняли с клёна кошку и её хозяйку

Жителю Подмосковья затянуло руку в электрорубанок

В Павловском Посаде женщина упала с дерева, спасая кошку
#псковская область
#кошки
#собаки
#прокуратура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Редактора подмосковного новостного портала объявили в розыск
МВД России объявило в розыск редактора портала «Жуквести» Аэлиту Знаменскую
04 октября 2024, 23:09

Фото: iStock/Zolnierek

Правоохранительные органы объявили в розыск редактора информационного портала «Жуквести» Аэлиту Знаменскую. Об этом сообщается в базе розыскных данных МВД России.
Журналистка разыскивается в рамках уголовного дела. Подробности на данный момент неизвестны.

По данным информационного агентства ТАСС, Знаменская занимает должность выпускающего редактора. Как сообщают представители агентства, она пишет журналистские расследования о происшествиях и ЖКХ. Ее последняя статья была опубликована на портале 3 октября.

Ранее следственные органы ходатайствовали о заочном аресте журналиста и блогера Карена Шаиняна*. Суд попросил избрать меру пресечения по уголовному делу, связанным с экстремизмом.

Читайте также:

Свыше 35 млн рублей похитили у Минобороны при выполнении гособоронзаказа

Гендиректор компании-подрядчика Минобороны обвинен в налоговых махинациях на 125 млн рублей

Имущество украинского миллиардера арестовали в России

* внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#розыск
#журналист
#мвд
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате