Производителя дихлофоса «Варан» допросят по делу отравления семьи под Красноярском

Производителя дихлофоса «Варан» вызовут на допрос по делу отравления семьи и смерти четырех детей в Красноярском крае, его продукцию уже изъяли для проведения химической экспертизы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что товар компании проверят на безопасность для здоровья человека.