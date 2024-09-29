Производителя дихлофоса «Варан» допросят по делу отравления семьи под Красноярском

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Производителя дихлофоса «Варан» вызовут на допрос по делу отравления семьи и смерти четырех детей в Красноярском крае, его продукцию уже изъяли для проведения химической экспертизы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что товар компании проверят на безопасность для здоровья человека.
По данным издания, в характеристиках дихлофоса заявляется о безвредности средства для людей и животных, так как оно предназначено только для насекомых. Среди выпускаемых компанией товаров много и другой химии — антистатики, освежители воздуха, репелленты против насекомых, бытовые полироли. Выручка производителя в прошлом году составила 1,5 млрд рублей.
Ранее выяснилось, что накануне трагедии мужчина обрабатывал дом инсектицидом, после чего семья отправилась на прогулку. При этом глава семьи плохо проветри помещение, оставив открытой только форточку. В этом отец умерших детей признался сам. После возвращения с прогулки и ужина у членов семьи появились признаки сильного отравления.
После этого в СМИ появилась информация, что следствие якобы намерено возбудить уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности в отношении отца детей. Эти сообщения официально опровергли, следственный комитет не намерен возбуждать новое уголовное дело. Об этом заявил 28 сентября официальный представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Республика Хакасия.
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Данил Пономарев