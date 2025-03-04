Лекорню: истребитель ВС РФ сблизился с французским дроном над Средиземным морем

Фото: iStock/Vital Hil
Российский истребитель Су-35 приблизился к французскому беспилотнику Reaper над Средиземным морем в международных водах. Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
«Российский истребитель Су-35 совершил опасное действие по отношению к французскому беспилотнику Reaper, выполнявшему разведывательную миссию в международном воздушном пространстве над восточной частью Средиземноморья», — пишет Лекорню на своей странице в соцсети X.
Министр ВС Франции отметил, что самолет ВС РФ сделал три пролета в критической близи от беспилотника, из-за чего дрон мог потерять управление. Данные действия истребителя Лекорню назвал «агрессивными, преднамеренными и неприемлемыми».
Читайте также:
Экономист раскрыл, к чему приведет конфискация Европой российских активов
Трамп может распорядиться о выводе 20 тысяч американских военных из Европы
В России ответили на идею о размещении европейских миротворцев на Украине
Иван Мусатов