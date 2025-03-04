В России ответили на идею о размещении европейских миротворцев на Украине

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Россия выступает резко против идеи отправки европейских миротворцев на Украину, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.
Ульянов считает предложение по размещению миротворцев ЕС на Украине крайне сомнительным. Он привел две главные причины того, что не так с «задумкой» Запада.
Также в ночь с 3 на 4 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержана супружеская пара, подозреваемая в убийстве и расчленении тела знакомого. Примечательно, что при изучении пары убийц вскрылось, что "жена" в паре на самом деле была трагсгендером*, сменившим пол* с мужского на женский пару лет назад.
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«Во-первых, Европейский союз не беспристрастен, а миротворцы должны быть беспристрастными. Во-вторых, Россия категорически против», — написал дипломат.Ранее «Радио 1» передавало, что Трамп объявил о прекращении всей военной помощи Украине. В то же время стало известно о последних сообщениях с «Радиостанции Судного дня» УВБ-76 — 3 марта на ней вновь зафиксировали активность. Отмечается, что за февраль станция выходила в эфир 46 раз.
Также в ночь с 3 на 4 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержана супружеская пара, подозреваемая в убийстве и расчленении тела знакомого. Примечательно, что при изучении пары убийц вскрылось, что "жена" в паре на самом деле была трагсгендером*, сменившим пол* с мужского на женский пару лет назад.
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Мария Моисеева