Shot: отец отрезал палец своему 10-летнему сыну и поджег его в Смоленске

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Десятилетний мальчик погиб в квартире от рук своего отца в Смоленске, пишет Shot. Авторы публикации уточнили, что за непослушание мужчина сначала отрезал несчастному палец, а затем, заперев в квартире, поджег. По информации журналистов, спасатели ужаснулись, когда увидели погибшего без пальца, а также с сильными синяками на лице.
Трагедия произошла в трехкомнатной квартире на улице Черняховская, 51-летнего Алексея уже задержали, в 2022 году он привлекался по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Мужчина воспитывал ребенка в одиночку, матери погибшего не стало пять лет назад. Школьник был третьеклассником.
Перед этим стало известно, что мать, морившую ребенка голодом, арестовали в Уфе.
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Мужчина воспитывал ребенка в одиночку, матери погибшего не стало пять лет назад. Школьник был третьеклассником.
Перед этим стало известно, что мать, морившую ребенка голодом, арестовали в Уфе.
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Никита Кротов