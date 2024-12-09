Житель Ленобласти оказался в больнице с отбитой мошонкой после корпоратива

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Житель деревни Новое Девяткино Ленинградской области оказался в больнице с отбитой мошонкой после новогоднего корпоратива. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
46-летний мужчина во время праздника повздорил с коллегой. Они бурно выясняли отношения, как вдруг в конфликт вмешался третий человек.
Он ударил ногой в пах работнику из Нового Девяткино. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медики выявили у него травму мошонки, разрыв левого яичка и гематому правого.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обидчика россиянина задержали и поместили в изолятор.
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Он ударил ногой в пах работнику из Нового Девяткино. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медики выявили у него травму мошонки, разрыв левого яичка и гематому правого.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обидчика россиянина задержали и поместили в изолятор.
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Екатерина Коршунова