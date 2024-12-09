В Уфе суд арестовал мать, морившую 9-месячного младенца голодом

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Кировский районный суд Уфы арестовал 28-летнюю женщину, обвиняемую в покушении на убийство младенца. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По данным следствия, женщина с целью убийства неоднократно лишала 9-месячного сына питания и оставляла его одного в квартире. Малыш долгое время жил в ящике от детской кроватки.
Уточняется, что виновную заключили под стражу на два месяца. Ребенка изъяли из семьи и передали под временную семейную опеку бабушке.
Ранее сообщалось, что в Воткинске 9-месячный младенец получил ожоги из-за загоревшегося телефона. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что виновную заключили под стражу на два месяца. Ребенка изъяли из семьи и передали под временную семейную опеку бабушке.
Ранее сообщалось, что в Воткинске 9-месячный младенец получил ожоги из-за загоревшегося телефона. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова