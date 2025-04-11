Леонида Волкова будут заочно судить по 18 эпизодам фейков об армии РФ

Леонид Волков* (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)
Бывшего главу «Штабов Навального»** и сотрудника «ФБК»** Леонида Волкова* заочно осудят по 18 эпизодам распространения фейков о российской армии. Соответствующая информация находится в карточке дела на сайте второго западного окружного военного суда.
Также Волкова* будут судить и по другим уголовным статьям. Среди них вандализм и создание организации, призывающей людей не исполнять гражданские обязанности или совершать другие противоправные деяния. К тому же Волкова* осудят за 18 случаев распространения фейков об армии РФ.
Помимо этого будут рассмотрены дела о реабилитации нацизма, организации экстремистского сообщества, финансирование экстремисткой деятельности и вовлечение несовершеннолетних к противоправным действиям через интернет. Напомним, что Волков* был заочно арестован басманным судом Москвы в феврале 2021 года.
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Леонид Волков* признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов
«Штаб Навального»** и «ФБК»** признаны экстремистскими организациями на территории РФ
Помимо этого будут рассмотрены дела о реабилитации нацизма, организации экстремистского сообщества, финансирование экстремисткой деятельности и вовлечение несовершеннолетних к противоправным действиям через интернет. Напомним, что Волков* был заочно арестован басманным судом Москвы в феврале 2021 года.
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Экс-совладелец «Азбуки вкуса» получил 8 лет за мошенничество
Леонид Волков* признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов
«Штаб Навального»** и «ФБК»** признаны экстремистскими организациями на территории РФ
Иван Мусатов