Леопард едва не растерзал смотрительницу сафари-парка
Леопард напал на сотрудницу зоопарка дикой природы Beekse Bergen в Нидерландах. Об этом сообщает The Sun.
Днем в субботу, 24 октября, 50-летняя смотрительница зашла в закрытый вольер к двум переднеазиатским леопардам и подверглась нападению. Животных разместили там накануне из-за неблагоприятных погодных условий.
Женщина связалась с коллегами по рации и сообщила о случившемся. Услышав её крики, они оперативно прибыли на место. В результате нападения она получила серьёзные травмы головы и была срочно госпитализирована в критическом состоянии.
Пострадавшая перенесла операцию. Согласно информации источника, её состояние остаётся тяжёлым. Для стабилизации здоровья женщину ввели в искусственную кому.
Причины нападения пока не выяснены. По словам руководителя отдела по уходу за животными Мартина ван Хиса, смотрительница всегда строго соблюдала правила безопасности.
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