Леопард едва не растерзал смотрительницу сафари-парка

25 октября 2026, 17:33

В Нидерландах женщина получила тяжелые травмы из-за нападения леопарда

Фото: iStock/Motortion

Леопард напал на сотрудницу зоопарка дикой природы Beekse Bergen в Нидерландах. Об этом сообщает The Sun.