Мужчина попал под арест после того, как потрогал бедро незнакомки в магазине

25 октября 2026, 15:39

В Москве мужчину арестовали за домогательства и оскорбления в супермаркете

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

В Москве мужчина получил 15 суток за то, что приставал к незнакомой девушке, а после замечания начал ее передразнивать. Об этом информирует «Осторожно, Москва».