Мужчина попал под арест после того, как потрогал бедро незнакомки в магазине
В Москве мужчина получил 15 суток за то, что приставал к незнакомой девушке, а после замечания начал ее передразнивать. Об этом информирует «Осторожно, Москва».
Инцидент случился в магазине сети «ВкусВилл». Обвиняемый подошел к покупательнице и прикоснулся к ее правому бедру. Девушка сделала ему замечание, на что получила оскорбления в свой адрес.
Когда она потребовала извинений, мужчина начал передразнивать пострадавшую и заявил, что обращался не к ней, а к невидимому собеседнику по телефону. В ответ на это девушка обратилась в полицию, и нарушителя задержали.
Он утверждал, что это было случайностью. Однако суд не согласился с доводами преступника и признал виновным в мелком хулиганстве, назначив ему максимальное наказание по соответствующей статье — административный арест на 15 суток.
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