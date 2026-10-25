В Петербурге мужчина вынес почти всю мебель и технику из квартиры бывшей жены

25 октября 2026, 10:05

Фото: iStock/Nanci Santos

В Санкт-Петербурге местный житель вынес мебель, технику и даже детские игрушки из квартиры бывшей супруги, пока та находилась в отпуске с сыном. Вернувшись домой, Ольга обнаружила пустую кухню: исчезли гарнитур, раковина и бытовая техника. Об этом пишет РЕН ТВ.