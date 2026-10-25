В Петербурге мужчина вынес почти всю мебель и технику из квартиры бывшей жены
В Санкт-Петербурге местный житель вынес мебель, технику и даже детские игрушки из квартиры бывшей супруги, пока та находилась в отпуске с сыном. Вернувшись домой, Ольга обнаружила пустую кухню: исчезли гарнитур, раковина и бытовая техника. Об этом пишет РЕН ТВ.
Пострадавшая сообщила, что жилье было приобретено в ипотеку в период брака, и теперь она выплачивает кредит самостоятельно. После развода официальный раздел имущества не проводился.
Ранее Ольга подавала иск о разделе имущества и определении места жительства ребенка. Бывшему мужу присудили алименты в размере 6500 рублей, но, по словам женщины, он их не платит.
По данным источника, мужчина предлагал россиянке выкупить кухонный гарнитур. Получив отказ, он заявил, что продаст мебель, что в итоге и сделал. Также женщина рассказала, что бывший супруг забрал автомобиль, который был в лизинге.
Ольга обратилась в полицию с заявлением, но там объяснили, что имущество считается общим. Поскольку замки в квартире не менялись, бывший муж имел право войти и забрать вещи. Сейчас женщина боится, что ключи от квартиры могли оказаться у людей, купивших мебель.
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