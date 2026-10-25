25 октября 2026, 15:14

В Петербурге мужчина открыл стрельбу в подъезде из-за замечания о шуме

Фото: iStock/BrianAJackson

В Выборгском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали 39-летнего местного жителя, который устроил стрельбу в подъезде дома на улице Руднева. Об этом сообщили в МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.