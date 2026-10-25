Мужчина открыл стрельбу в подъезде из-за замечания о шуме
В Выборгском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали 39-летнего местного жителя, который устроил стрельбу в подъезде дома на улице Руднева. Об этом сообщили в МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
23 октября в полицию поступило сообщение об инциденте. Сотрудники патрульно-постовой службы оперативно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого. Было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
По предварительным данным, конфликт произошёл между россиянином и его соседом в подъезде на седьмом этаже из-за замечания о шуме. Злоумышленник произвел выстрел вверх из сигнального пистолета. Правоохранительные органы изъяли оружие и четыре патрона.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Мужчина находится под стражей.
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