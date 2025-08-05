Леопард напал на пенсионерку в Индии
В деревне Марнипурва (штат Уттар-Прадеш, Индия) леопард напал на 77-летнюю женщину, которая спала на открытой веранде своего дома. Хищник утащил пенсионерку в джунгли и съел её, пишет The Times of India.
Трагедия произошла в ночь с 3 на 4 августа. Деревня, где жила женщина, окружена густыми зарослями тростника, где часто появляются дикие животные. Местные власти подтвердили, что пенсионерка задремала на веранде, не подозревая об опасности.
Спасатели пытались выследить леопарда с помощью беспилотника, но плотные заросли сахарного тростника помешали технике обнаружить хищника.
Это уже не первый случай нападения леопардов на людей в регионе. Власти усиливают патрулирование и призывают жителей быть осторожнее, особенно в тёмное время суток.
Читайте также: