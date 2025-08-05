Леопард напал на пенсионерку в Индии

05 августа 2025, 12:58

В Индии леопард утащил пожилую женщину в джунгли и съел её

Фото: iStock/Kanujan Singarajah

В деревне Марнипурва (штат Уттар-Прадеш, Индия) леопард напал на 77-летнюю женщину, которая спала на открытой веранде своего дома. Хищник утащил пенсионерку в джунгли и съел её, пишет The Times of India.