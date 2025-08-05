В Ленинградской области мужчина расстрелял продавца, у которого не было сдачи
Во Всеволожском районе Ленинградской области пьяный мужчина расстрелял продавца-мигранта, у которого не оказалось сдачи. Об этом сообщает telegram-канал «Конкретно.ру».
Как стало известно, около 22 часов 4 августа в магазин пришел пьяный мужчина, который пытался оплатить покупку купюрой в 5000 рублей. У продавца не оказалось сдачи, из-за чего дебошир устроил скандал. В итоге оба вышли на улицу, где незнакомец дважды выстрелил пострадавшему в глаз и левую руку. Продавцом оказался 26-летний гражданин Таджикистана.
Происшествие случилось в сетевом магазине в деревне Новое Девяткино. По факту преступления возбуждено уголовное дело за хулиганство с применением оружия. На подозреваемого составлена ориентировка.
Читайте также: