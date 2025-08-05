В Ленинградской области мужчина расстрелял продавца, у которого не было сдачи

05 августа 2025, 12:46

Фото: iStock/Shutter2U

Во Всеволожском районе Ленинградской области пьяный мужчина расстрелял продавца-мигранта, у которого не оказалось сдачи. Об этом сообщает telegram-канал «Конкретно.ру».