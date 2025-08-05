На Кубани подросток избил битой двух мужчин, заступившихся за девочку

05 августа 2025, 12:56

Фото: iStock/Motortion

В Краснодарском крае 16-летний подросток жестоко избил двух мужчин, заступившихся за девочку. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.





Все произошло в День ВДВ в станице Новодмитровская Северского района. Двое мужчин проезжали мимо и заметили, как подросток грубо обращался с младшей подругой. Тогда они вмешались, но в ответ услышали лишь оскорбления. Один из мужчин не выдержал — ударил парня по лицу, сломав ему нос.



Спустя час школьник вернулся с родственниками и битой. В результате одного из защитников госпитализировали — после 7,5-часовой операции он потерял зрение, его ввели в кому. Его друг также находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сам подросток утверждает, что против него использовали кастет.

«Близкие обидчика до сих пор не извинились — они признают вину, но говорят, что просто боятся звонить из-за негатива», — говорится в публикации.