Жителя Ярославля оштрафовали за попытку потрогать Кубок Гагарина
Красноперекопский районный суд Ярославля оштрафовал местного жителя за попытку дотронуться до Кубка Гагарина во время торжественного мероприятия в честь хоккейного клуба «Локомотив», сообщают в пресс-службе областного суда.
Инцидент произошёл 3 августа на праздничном вечере в «Арене-2000», где болельщики чествовали команду, впервые в истории завоевавшую главный трофей КХЛ. Известно, что мужчина попытался прикоснуться к кубку, чему помешала охрана.
В пресс-службе суда уточнили, что действия мужчины нарушили общественный порядок и продемонстрировали явное неуважение к обществу, а это квалифицируется как мелкое хулиганство.
В итоге нарушителю порядка придётся заплатить штраф в размере 1000 рублей.
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