Жителя Ярославля оштрафовали за попытку потрогать Кубок Гагарина

05 августа 2025, 12:41

Житель Ярославля заплатит штраф 1000 руб. за попытку потрогать Кубок Гагарина

Кубок Гагарина (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Красноперекопский районный суд Ярославля оштрафовал местного жителя за попытку дотронуться до Кубка Гагарина во время торжественного мероприятия в честь хоккейного клуба «Локомотив», сообщают в пресс-службе областного суда.