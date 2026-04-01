Леопард напал на трех молодых работников плантации
В индийском штате Махараштра леопард на протяжении двух дней держал в страхе работников плантаций сахарного тростника. Об этом сообщает Lokmat Times.
Жертвами хищника стали трое мужчин, поливавших поля. Первое нападение случилось 28 марта — леопард атаковал Нихила Марути Вангаде, который смог выжить после схватки с хищником. На следующий день, 29 марта, жертвами зверя последовательно стали Джейвант Бабан Фазале и Саураюх Шрикант Кадам.
Все пострадавшие пытались защищаться, и их доставили в районную больницу. По данным издания, во всех трех инцидентах подозревается один и тот же леопард.
В настоящее время его поисками занимаются специалисты с использованием дронов и камер видеонаблюдения.
Читайте также: