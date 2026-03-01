Львов, медведей и леопарда содержал в «зверских условиях» москвич

Достижения.рф

У жителя Новой Москвы изъяли африканских львов, медведей и леопарда
Фото: Телеграм/moscowproc

У жителя Новой Москвы забрали африканских львов, медведей и леопарда, которых он содержал в «зверских условиях». Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем телеграм-канале.



При проверке выяснилось, что хищникам приходилось жить в ржавых и тесных вольерах без ветеринарной помощи. Часть из них изъяли, остальных передали на хранение.

В отношении владельца дома завели дело об административном правонарушении. Теперь его ждет ответственность за жестокое обращение с животными.

Ранее сообщалось, что администрация Сургута добилась в суде выселения 60 кошек из многоквартирного дома. Жильцы неоднократно жаловались на антисанитарию, резкий запах и риск распространения заболеваний.

Лидия Пономарева

