Львов, медведей и леопарда содержал в «зверских условиях» москвич

01 марта 2026, 18:47

У жителя Новой Москвы изъяли африканских львов, медведей и леопарда

Фото: Телеграм/moscowproc

У жителя Новой Москвы забрали африканских львов, медведей и леопарда, которых он содержал в «зверских условиях». Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем телеграм-канале.