Львов, медведей и леопарда содержал в «зверских условиях» москвич
У жителя Новой Москвы забрали африканских львов, медведей и леопарда, которых он содержал в «зверских условиях». Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем телеграм-канале.
При проверке выяснилось, что хищникам приходилось жить в ржавых и тесных вольерах без ветеринарной помощи. Часть из них изъяли, остальных передали на хранение.
В отношении владельца дома завели дело об административном правонарушении. Теперь его ждет ответственность за жестокое обращение с животными.
Ранее сообщалось, что администрация Сургута добилась в суде выселения 60 кошек из многоквартирного дома. Жильцы неоднократно жаловались на антисанитарию, резкий запах и риск распространения заболеваний.
