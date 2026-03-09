Краснокнижный леопард забрался на чердак жилого дома в Приморье
В Приморском крае дальневосточный леопард проник на чердак жилого дома. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.
Инцидент произошел в селе Гусевка Хасанского округа. Прибывшие на место специалисты отпугнули хищника громкими выстрелами в воздух. После этого зверь выбежал из здания и, промчавшись мимо людей, скрылся. К счастью, никто не пострадал.
Дальневосточный леопард занесен в Красную книгу России. Этот вид считается одним из самых редких представителей кошачьих на планете. Основная часть популяции обитает на юго-западе региона и на территории национального парка «Земля леопарда».
Ранее сообщалось, что в Приморье тигр проник на частное подворье и растерзал двух крупных псов, сидевших на цепи.
Читайте также: