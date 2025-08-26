Леопард растерзал парализованного фермера
В Индии пожилой фермер стал жертвой нападения леопарда. Об этом пишет Times of India.
Трагедия произошла в деревне Паласкхеда, штат Махараштра, где 65-летний Субаш Какде, парализованный мужчина, спал в новом доме, построенном по государственной программе. Дом еще не был полностью готов, и в нем отсутствовали двери. В ночное время леопард проник внутрь и напала на Какде, нанеся ему смертельные раны.
Утром его сын обнаружил тело в луже крови. Парамедики подтвердили смерть пострадавшего еще до того, как он был доставлен в медицинское учреждение.
Лесничие собрали биологические материалы для анализа, чтобы установить, действительно ли это был леопард. Предварительное вскрытие показало признаки нападения дикого животного, однако окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертизы, сообщил ассистент инспектора Сандип Раджпут.
Этот инцидент вызвал панику среди местных жителей, которые утверждают, что хищники все чаще появляются вблизи их деревни. У Какде, который из-за своего состояния не мог защитить себя от нападения, остались жена, трое детей и внук. Власти пообещали выплатить семье компенсацию после завершения расследования.
