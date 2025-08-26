Жителя Забайкалья осудили за контрабанду драгметалла на сумму 425 млн рублей

26 августа 2025, 08:17

Фото: iStock/Michał Chodyra

Забайкальский районный суд вынес приговор местному жителю за контрабанду драгоценных металлов на сумму более 425 млн рублей. Об этом проинформировали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.