Жителя Забайкалья осудили за контрабанду драгметалла на сумму 425 млн рублей

Фото: iStock/Michał Chodyra

Забайкальский районный суд вынес приговор местному жителю за контрабанду драгоценных металлов на сумму более 425 млн рублей. Об этом проинформировали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



В 2022 году мужчина, будучи членом организованной преступной группы, занимался транспортировкой золота и серебра по территории Российской Федерации с целью их последующего незаконного вывоза за рубеж.

Суд признал обвиняемого виновным. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему был назначен штраф в размере 1 миллиона рублей и ограничение свободы на 1 год 6 месяцев.

Расследование уголовного дела в отношении других участников преступной группы продолжается.

Екатерина Коршунова

