Жителя Забайкалья осудили за контрабанду драгметалла на сумму 425 млн рублей
Забайкальский районный суд вынес приговор местному жителю за контрабанду драгоценных металлов на сумму более 425 млн рублей. Об этом проинформировали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В 2022 году мужчина, будучи членом организованной преступной группы, занимался транспортировкой золота и серебра по территории Российской Федерации с целью их последующего незаконного вывоза за рубеж.
Суд признал обвиняемого виновным. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему был назначен штраф в размере 1 миллиона рублей и ограничение свободы на 1 год 6 месяцев.
Расследование уголовного дела в отношении других участников преступной группы продолжается.
Читайте также: