Сын застрявшей в Киргизии альпинистки сделал новое заявление

26 августа 2025, 09:07

Сын застрявшей в Киргизии альпинистки обратился к генпрокурору и СК России

Фото: iStock/Solovyova

Михаил, сын альпинистки Натальи Наговицыной, обратился с призывом к генпрокурору России и Следственному комитету страны о содействии в спасении его матери, которая застряла на Пике Победы в Киргизии. Об этом сообщает Telegram-канал «‎Baza».





В своем обращении Михаил просит организовать аэровидеосъемку района Пика Победы с использованием дронов, чтобы подтвердить, что его мать жива. Он ссылается на видеозапись, на которой Наталья, спустя семь дней после потери связи, подает признаки жизни.





«В случае подтверждения данного факта, прошу организовать спасательную операцию», — приводит слова Михаила издание.