Сын застрявшей в Киргизии альпинистки сделал новое заявление

Сын застрявшей в Киргизии альпинистки обратился к генпрокурору и СК России
Михаил, сын альпинистки Натальи Наговицыной, обратился с призывом к генпрокурору России и Следственному комитету страны о содействии в спасении его матери, которая застряла на Пике Победы в Киргизии. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
В своем обращении Михаил просит организовать аэровидеосъемку района Пика Победы с использованием дронов, чтобы подтвердить, что его мать жива. Он ссылается на видеозапись, на которой Наталья, спустя семь дней после потери связи, подает признаки жизни.
«В случае подтверждения данного факта, прошу организовать спасательную операцию», — приводит слова Михаила издание.
Поиски Наговицыной начались после того, как она получила травму ноги 12 августа во время спуска с Пика Победы. Попытки ее спасения другими альпинистами не увенчались успехом из-за сложных погодных условий, что привело к трагедии — один из спасателей погиб от переохлаждения. 16 августа к эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 Минобороны Киргизии, однако он совершил жесткую посадку из-за сильной турбулентности.
Позже удалось эвакуировать часть альпинистов, но погодные условия помешали дальнейшим вылетам. Последние надежды на спасение Наговицыной возлагались на итальянских летчиков, которые также не смогли дождаться подходящей погоды для вылета. В конце августа на Пике Победы начинаются морозы и сильные ветры, что делает спасательные операции крайне сложными.