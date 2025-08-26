Россиянка попала в больницу с надкусанным огурцом в заднем проходе после экстремальных секс-практик
Врачи достали надкусанный огурец из жительницы Уфы после интимных практик
21-летнюю жительницу Уфы доставили в больницу после неудачного интимного эксперимента с партнером. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Медики обнаружили у пациентки в заднем проходе надкусанный огурец. Молодой человек, сопровождавший девушку, сообщил, что они были в состоянии алкогольного опьянения и решили провести секс-эксперимент.
По его словам, он не смог самостоятельно извлечь огурец, поэтому паре пришлось обратиться за медицинской помощью. Причины, по которым овощ был надкусан, не уточняются.
Врачи успешно извлекли инородный предмет и оказали пациентке необходимое лечение.
Читайте также: