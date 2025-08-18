Леопард утащил спящую девочку в кусты
В Индии трехлетняя девочка чудом выжила после нападения леопарда. Об этом пишет New Indian Express.
Инцидент произошел ночью в племенной деревне Чиннарутла, штат Андхра-Прадеш. Маленькая Аньямма спала под открытым небом рядом с жилищем. Хищный зверь подкрался к ней, схватил и утащил в заросли. Но происходящее увидел отец ребенка. Он закричал и бросился за леопардом, который, испугавшись, бросил добычу. Так мужчина спас жизнь своей дочери.
Родители сразу же вызвали помощь — девочку доставили в государственную больницу Сундипента, а затем перевели в Дорнал для дальнейшего лечения. Состояние ребёнка стабильное, но жители деревни возмущены тем, что лесной департамент не предпринимает никаких действий. В знак протеста они перекрыли дорогу.
Местные власти пообещали усилить меры безопасности в регионе, где участились случаи нападений диких животных на людей.
