Леопард выскочил из леса и напал на 13-летнюю девочку

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В индийском штате Махараштра 13-летняя девочка пострадала из-за нападения леопарда, сообщило издание The Bridge Chronicle.
Несовершеннолетня вместе с папой ехала домой на мотоцикле, как вдруг из леса выбежал леопард и напал на них. Мужчина смог на мгновение отбиться от хищника, и это помогло им с дочкой сбежать. Потом на крики пострадавшей обратили внимание окружающие и бросились на помощь.
В итоге девочка очутилась в больнице с травмой ноги, на которой увидели глубокие следы когтей. В настоящее время ее состояние стабильно, врачи оказывают ей необходимую помощь.
После случившегося власти принимают меры для обеспечения безопасности граждан.
За последние несколько месяцев на территории города Ширура леопардов животных видели несколько раз.
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В итоге девочка очутилась в больнице с травмой ноги, на которой увидели глубокие следы когтей. В настоящее время ее состояние стабильно, врачи оказывают ей необходимую помощь.
После случившегося власти принимают меры для обеспечения безопасности граждан.
За последние несколько месяцев на территории города Ширура леопардов животных видели несколько раз.
«Некоторые жители сообщали о встречах вблизи сельскохозяйственных полей и лесов», — отмечалось в публикации.
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Ольга Енгалычева