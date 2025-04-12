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Раскрыта причина роста числа возгораний возле лесов Поволжья

Минлесхоз РТ: рост числа возгораний возле лесов вызван ранним наступлением весны
Фото: iStock/Toa55

Фото: iStock/Toa55

Рост числа возгораний и термических точек с начала 2025 года возле лесов Татарстана связан с ранним наступлением весны. Об этом сообщил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Минлесхоза РТ Анас Сенгатуллин.
По его словам, предстоящий пожароопасный сезон ожидается напряженным.
«Увеличение количества термических точек и возгораний связано с ранним наступлением весны в этом году. По прогнозным данным, пожароопасный сезон в лесах 2025 года будет напряженным. Высокий класс пожарной опасности ожидается в апреле в юго-западной части республики и в мае на всей территории Татарстана», — приводит «Татар-информ» слова Сенгатуллина.
Отмечается, что с начала года в регионе зафиксировали 173 термоточки и 144 возгорания возле лесного фонда. Это число в 24 раза больше показателей прошлого года за тот же период.
«Для предупреждения возникновения лесных пожаров ведется системный мониторинг пожароопасной обстановки», — подчеркнул руководитель подразделения ведомства.
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Леопард выскочил из леса и напал на 13-летнюю девочку
В Индии леопард набросился на девочку, ехавшую на мотоцикле с папой
12 апреля 2025, 16:19

Фото: iStock/ Photocech

В индийском штате Махараштра 13-летняя девочка пострадала из-за нападения леопарда, сообщило издание The Bridge Chronicle.
Несовершеннолетня вместе с папой ехала домой на мотоцикле, как вдруг из леса выбежал леопард и напал на них. Мужчина смог на мгновение отбиться от хищника, и это помогло им с дочкой сбежать. Потом на крики пострадавшей обратили внимание окружающие и бросились на помощь.

В итоге девочка очутилась в больнице с травмой ноги, на которой увидели глубокие следы когтей. В настоящее время ее состояние стабильно, врачи оказывают ей необходимую помощь.

После случившегося власти принимают меры для обеспечения безопасности граждан.

За последние несколько месяцев на территории города Ширура леопардов животных видели несколько раз.

«Некоторые жители сообщали о встречах вблизи сельскохозяйственных полей и лесов», — отмечалось в публикации.

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Раскрыта причина роста числа возгораний возле лесов Поволжья

Осужденного за убийство при задержании охранника детского лагеря освободили

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Осужденного за убийство при задержании охранника детского лагеря освободили
12 апреля 2025, 15:36

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

Охранника детского лагеря из Нижегородской области Павла Червякова, которого осудили за убийство при задержании, освободили после пересмотра приговора. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что суд пересмотрел уголовное дело и решил изменить приговор. Вместо пяти с половиной лет колонии 70-летнему охраннику назначили год ограничения свободы. После освобождения Червяков дал первые комментарии, видео публикует RT.

Напомним, Павел Червяков пытался остановить 40-летнего мужчину, который напал на детский лагерь. Во время драки пенсионер несколько раз ударил дебошира металлической трубой. Нападавший вскоре скончался. По словам его бывшей жены, причиной смерти стал разрыв селезенки.



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Двое молодых людей растлили восьмиклассника в Ленобласти
78.ru: в Ленобласти двое молодых людей растлили 15-летнего подростка
12 апреля 2025, 12:07

Фото: iStock/ ipolonina

В Ленинградской области 19-летний и 23-летний юноши растлили 15-летнего подростка, сообщил телеканал 78.ru, ссылаясь на источник.
По данным следствия, 19-летний молодой человек склонил ученика восьмого класса к половому акту. В отношении юноши возбудили уголовное дело по п. 2. ст. 134 УК РФ (Мужеложство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

Еще сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 23-летний молодой человек во время переписки с несовершеннолетним склонил его к тому, чтобы тот отправил ему кадры интимного характера. В его отношении него возбудили уголовное дело по статье о совершении развратных действий.

После задержания молодые люди дали признательные показания.

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В США двухлетний ребенок умер от укусов огненных муравьев
12 апреля 2025, 07:10

Фото: iStock/ Kwangmoozaa

В американском штате Джорджия медики не смогли помочь двухлетней девочке, которую покусали огненные муравьи, сообщило издание Daily Mail.
Муравьиные укусы вызвали у несовершеннолетней ужасную аллергическую реакцию. Из-за анафилактического шока у малышки появились проблемы с дыханием. Ее привезли в больницу, но там не оказалось оборудования, необходимого для работы с маленькими детьми.

Родители уверены, что девочка могла выжить, и подали в суд на врача и медсестру, пытавшихся помочь ребенку. Согласно иску, медсестра больше 20 минут медлила с инъекцией эпинефрина, которая помогает при анафилактическом шоке. Врач не провела интубацию из-за отсутствия подходящих инструментов.

Ранее сообщалось, что у части жертв теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» обнаружены не только огнестрельные, но и колото-резаные раны.

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#врачи
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На телах жертв теракта в «Крокусе» нашли не только огнестрельные раны
ТАСС: На телах погибших в «Крокусе» нашли огнестрельные и колото-резанные раны
12 апреля 2025, 07:00

Фото: iStock/gorodenkoff

У части жертв теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» обнаружены не только огнестрельные, но и колото-резаные раны. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах, предположив, что нападавшие могли использовать холодное оружие или острые предметы.
«Это говорит о том, что в ходе нападения на концертный зал «Крокус» террористы могли использовать не только автоматическое огнестрельное оружие, но и ножи», — объяснил собеседник агентства.
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На месте происшествия также найдено множество стреляных гильз, что подтверждает активное применение огнестрельного оружия. Эксперты не исключают, что часть повреждений могла возникнуть от осколков или в результате падений на острые конструкции.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» (Красногорск) произошла 22 марта 2024 года. Группа террористов ворвалась в концертный зал и открыла стрельбу по находившимся там людям. В результате атаки погибли не менее 145 человек (из них шестеро детей), 551 человек получил ранения. Из-за взрывов и пожара здание «Крокуса» было почти полностью разрушено.

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