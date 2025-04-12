Раскрыта причина роста числа возгораний возле лесов Поволжья

У части жертв теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» обнаружены не только огнестрельные, но и колото-резаные раны. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах, предположив, что нападавшие могли использовать холодное оружие или острые предметы.