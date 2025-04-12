Раскрыта причина роста числа возгораний возле лесов Поволжья

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Рост числа возгораний и термических точек с начала 2025 года возле лесов Татарстана связан с ранним наступлением весны. Об этом сообщил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Минлесхоза РТ Анас Сенгатуллин.
По его словам, предстоящий пожароопасный сезон ожидается напряженным.
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«Увеличение количества термических точек и возгораний связано с ранним наступлением весны в этом году. По прогнозным данным, пожароопасный сезон в лесах 2025 года будет напряженным. Высокий класс пожарной опасности ожидается в апреле в юго-западной части республики и в мае на всей территории Татарстана», — приводит «Татар-информ» слова Сенгатуллина.Отмечается, что с начала года в регионе зафиксировали 173 термоточки и 144 возгорания возле лесного фонда. Это число в 24 раза больше показателей прошлого года за тот же период.
«Для предупреждения возникновения лесных пожаров ведется системный мониторинг пожароопасной обстановки», — подчеркнул руководитель подразделения ведомства.Читайте также:
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Данил Пономарев