Осужденного за убийство при задержании охранника детского лагеря освободили

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Охранника детского лагеря из Нижегородской области Павла Червякова, которого осудили за убийство при задержании, освободили после пересмотра приговора. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что суд пересмотрел уголовное дело и решил изменить приговор. Вместо пяти с половиной лет колонии 70-летнему охраннику назначили год ограничения свободы. После освобождения Червяков дал первые комментарии, видео публикует RT.
Напомним, Павел Червяков пытался остановить 40-летнего мужчину, который напал на детский лагерь. Во время драки пенсионер несколько раз ударил дебошира металлической трубой. Нападавший вскоре скончался. По словам его бывшей жены, причиной смерти стал разрыв селезенки.
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Напомним, Павел Червяков пытался остановить 40-летнего мужчину, который напал на детский лагерь. Во время драки пенсионер несколько раз ударил дебошира металлической трубой. Нападавший вскоре скончался. По словам его бывшей жены, причиной смерти стал разрыв селезенки.
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Данил Пономарев