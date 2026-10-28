Леопарды растерзали сотрудницу сафари-парка в Нидерландах
В сафари‑парке на юге Нидерландов смотрительница зоопарка погибла после нападения леопардов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Женщина с 40‑летним стажем работы зашла в вольер к хищникам, и те растерзали её. В момент нападения смотрительница в панике вызывала помощь по рации. Полученные ею травмы головы и шеи оказались смертельными.
Сотрудница начала трудиться в сафари‑парке Биксе Берген ещё в 17 лет. В заявлении парка подчеркнули, что её гибель стала тяжёлым ударом для всего коллектива.
Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Представитель парка отметил, что до инцидента поведение леопардов не вызывало опасений.
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