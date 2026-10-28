Пьяные жильцы устроили пожар в квартире на юго-востоке Москвы

28 октября 2026, 00:40

Квартира загорелась на юго-востоке Москвы

Фото: iStock/Vladimir Razguliaev

Пьющая пара устроила пожар в квартире жилого дома на юго-востоке столицы. Как сообщил источник РЕН ТВ, инцидент произошел в районе Капотня.