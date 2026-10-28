Пьяные жильцы устроили пожар в квартире на юго-востоке Москвы
Пьющая пара устроила пожар в квартире жилого дома на юго-востоке столицы. Как сообщил источник РЕН ТВ, инцидент произошел в районе Капотня.
Возгорание началось в одной из квартир многоэтажки, однако, по предварительной информации, никто не пострадал. Точная причина пожара пока не установлена. Одна из жительниц подъезда поделилась с журналистами своей версией случившегося. По ее словам, нетрезвые жильцы могли зажечь свечу и лечь спать, не позаботившись о пожарной безопасности.
Огнеборцы оперативно ликвидировали открытое горение. Из-за задымления на лестничных клетках спасателям пришлось эвакуировать несколько семей. Сейчас специалисты выясняют точный ущерб, нанесенный огнем имуществу соседей.
Читайте также: