В Ростове‑на‑Дону водитель сбил двоих пешеходов на тротуаре и скрылся

27 октября 2026, 23:45

Фото: iStock/Chalabala

В центре Ростова‑на‑Дону неустановленный водитель выехал на тротуар и сбил двух пешеходов, после чего покинул место аварии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.