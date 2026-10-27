В Ростове‑на‑Дону водитель сбил двоих пешеходов на тротуаре и скрылся
В центре Ростова‑на‑Дону неустановленный водитель выехал на тротуар и сбил двух пешеходов, после чего покинул место аварии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
По данным ведомства, происшествие случилось вблизи дома 33 по улице Большая Садовая. Согласно предварительной версии, водитель не справился с управлением. В результате наезда пострадали двое пешеходов — мужчины 1990 и 1986 годов рождения, которые в момент ДТП двигались по тротуару.
Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося. В Госавтоинспекции особо подчеркнули, что оставление места дорожно‑транспортного происшествия — грубое нарушение, которое влечёт за собой как административную, так и уголовную ответственность.
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