Житель Таиланда избил российского туриста металлическим прутом на Пхукете
На Пхукете произошёл конфликт между туристом из РФ и местным жителем. Разъярённый таец избил россиянина металлическим прутом, сообщает телеграм-канал SHOT.
Инцидент случился в районе Таланг: 25‑летний россиянин ехал на автомобиле марки «Мерседес», когда перед ним внезапно выскочил белый пикап Isuzu. В ответ на звуковой сигнал машина остановилась, из неё вышли несколько человек. Один из мужчин вооружился металлическим прутом и напал на водителя.
Агрессор нанёс несколько ударов по кузову «Мерседеса», разбил лобовое стекло, а также травмировал туриста. Очевидцы утверждают, что россиянина ещё и сбили на машине. В итоге у него повреждены нога и рука. После случившегося группа нападавших скрылась с места происшествия.
Тем не менее полиции удалось обнаружить пикап и установить личности подозреваемых — среди них несколько мужчин и одна женщина. Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются сбором доказательств, чтобы оформить арест фигурантов дела.
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